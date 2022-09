Serata di solidarietà a Luvinate in favore della popolazione ucraina

Solidarietà Italia Ucraina. Cosa è stato fatto e cosa si deve ancora fare per sostenere i civili nel paese in guerra. Sarà il tema dell’incontro che ci sarà venerdì 16 settembre in Sala Don Luigi Sironi a Luvinate in via S. Vito 3.

Alle 20.30 parleranno Silvano e Olga due volontari che dall’avvio del conflitto si sono mobilitati in favore dei civili.

Verrà illustrato il lavoro effettuato per la raccolta, consegna e distribuzione degli aiuti umanitari al popolo ucraino. Ci sarà il collegamento in diretta con il Sig. Volodymyr Matselukh Sindaco della città di Novojavorivsk della regione di Leopoli , con Ihor Oleksiv referente ucraino, sempre della città di Novojavorivsk e con Padre Vasili della regione Transcarpazia che si prodigano nella distribuzione degli aiuti alle persone in difficoltà e ad ospedali pediatrici.

Sarà l’occasione in cui si potrà conoscere e ringraziare chi si è adoperato per portare avanti questa azione benefica di aiuto.

Chi vorrà potrà offrire il proprio aiuto con offerta libera pro Ucraina destinata al prossimo viaggio umanitario. L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Luvinate.