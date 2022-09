Si svolgerà giovedì 8 settembre a Cocquio il funerale di Fabio Testino

Giovedì 8 settembre nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Cocquio Trevisago la comunità darà l’ultimo saluto a Savino Fabio Testino, il 35enne travolto e ucciso da un’auto lungo la Sp39 lo scorso 1° settembre.

L’uomo, molto conosciuto in paese, era stato investito in via Europa al confine con Orino.

La cerimonia funebre che inizierà alle 16 sarà preceduta dalla recita del rosario a partire dalle 15.30.