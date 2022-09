Spaccio nei boschi, i carabinieri di Luino distruggono un bivacco a Grantola

Non si ferma l’attività dei carabinieri della Compagnia di Luino, costantemente impegnati a fronteggiare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive dell’alto Varesotto, che, nonostante l’intenso lavoro dei militari dell’Arma, risultano ancora interessate dal preoccupante fenomeno.

Domenica mattina i carabinieri della Stazione di Marchirolo, insieme al sindaco e ai volontari della Protezione Civile di Grantola, hanno smantellato l’ennesimo bivacco, stavolta costituito da una struttura artigianale in legno adibita a capanno, individuata in una zona boschiva situata nei pressi del torrente, in località Cascate Calderone.

La presenza del manufatto dimostra come queste “strutture” improvvisate nei boschi vengano utilizzate quotidianamente dagli spacciatori per compiere i loro traffici illeciti, favoriti dalla costante presenza di clienti che continuano a rifornirsi di sostanze stupefacenti in queste zone.

I carabinieri di Marchirolo, dopo essere giunti nel bosco ed aver svolto un accurato sopralluogo, hanno lasciato spazio ai volontari della Protezione Civile di Grantola, che, alla presenza del sindaco Adriano Boscardin, hanno provveduto a rimuovere tutti i materiali rinvenuti e a bonificare l’area.