Specializzati in ambito metalmeccanico con l’Academy di Randstad

Randstad technical, filiali di Legnano e Saronno, ricercano candidati disoccupati disponibili a frequentare un iniziale percorso formativo della durata di 120 ore con inizio il 19 settembre.

Il Corso di Formazione si terrà presso CNOS-FAP Formazione Professionale di Arese (Centro Salesiani). A seguito del quale ciascun candidato avrà la possibilità di essere colloquiato da importanti aziende del territorio per la mansione di Operatore macchine utensili, automazione, montatore.

Randstad desidera entrare in contatto con candidati motivati e flessibili in possesso di conoscenze di base in ambito meccanico (preferibile lettura disegno meccanico).

Per avere tutte le informazioni sul percorso formativo e lavorativo è possibile visitare le sedi di Legnano e Saronno o inviare il proprio CV a:

Legnano – via XXIX maggio, 58 legnano.technical@randstad.it telefono 0331 1528401

Saronno – viale Rimembranze, 32 saronno.technical@randstad.it telefono 02 84268102

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.927 filiali e 39.530 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2021 24,6 miliardi di euro – è leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2800 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. È la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità

Sito | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Twitter