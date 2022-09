Tech-Masters Italia, un mondo delle innovazioni

Dal 1992 Tech-Masters Italia distribuisce sul mercato nazionale soluzioni hi-tech per soddisfare al meglio le esigenze di manutenzione e riparazione nei settori Industriale e Automotive (aftermarket) affermandosi come società di successo caratterizzata da una crescita costante e positiva grazie alla qualità e all’unicità dei prodotti esclusivi.

Venerdì 2 settembre la filiale italiana guidata da Natale Sostaro, che festeggia anche i suoi primi 30 anni di attività, ha inaugurato la sua nuova sede a Gazzada Schianno in via Adua 22.

Tech-Masters è nata in Austria come azienda di medie dimensioni e nel tempo è diventata punto di riferimento per i professionisti nel settore industriale, artigianale e automobilistico in tutta Europa.

L’azienda vende prodotti per la pulizia e sgrassanti, adesivi e prodotti sigillanti, lubrificanti, connettori elettrici, additivi, nastri adesivi per fissaggio e marcatura, e attrezzi per l’applicazione dei prodotti.

Tech-Masters combina anni di esperienza nel servizio e nella manutenzione professionale con la consulenza di esperti e tecnologie all’avanguardia. Con soluzioni innovative e approcci visionari, l’azienda stabilisce nuovi standard di qualità nello sviluppo del prodotto, lavorando con competenza, affidabilità e flessibilità. Tutte le attività della sede italiana sono supportate dalla sede centrale che si trova a Wels, in Austria, guidata dal Presidente, Mario Kapelar, che insieme alle differenti unità locali, lavora per soddisfare le elevate esigenze dei clienti.

Nella nuova sede di Gazzada, i consulenti Tech-Masters Italia continuano a lavorare ogni giorno con l’obiettivo di dimostrare i prodotti ai clienti con competenza e impegno, in modo che siano preparati alle sfide di ogni giorno.

Per sapere di più sulla gamma di prodotti Tech-Masters o per candidarsi è possibile prenotare una consulenza chiamando il numero 03321439800 o scrivere all'indirizzo info@tech-masters.it

TECH-MASTERS ITALIA Srl

Via Adua 22, Gazzada Schianno

Tel. 03321439800

info@tech-masters.it

