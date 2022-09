Un weekend tra nuvole e sole, torna il caldo a inizio settimana

L’acqua di venerdì all’alba è stata una toccata e fuga. nulla di comparabile con quello sceso dal cielo 24 ore prima: semplicemente l’effetto di “una perturbazione associata al vortice depressionario sulle Isole Britanniche che transita velocemente sulla Lombardia”, spiegano dal Centro geofisico prealpino di Varese. “Nel fine settimana tempo più stabile con ritorno dell’anticiclone atlantico verso le Alpi”.

Per oggi, venerdì, è dunque previsto tempo variabile, “nel pomeriggio più soleggiato, nuvole cumuliformi sui rilievi. Asciutto in pianura e rari temporali in montagna“. Sabato “soleggiato con passaggi nuvolosi lungo le Alpi. Rari rovesci pomeridiani sulla Valtellina e alto Garda, altrove asciutto. Fresco all’alba, caldo gradevole in giornata”, domenica “ben soleggiato, fresco all’alba, massime in leggero rialzo”.

La tendenza per i giorni a venire sarà per lunedì 12 e martedì 13 settembre sarà legata contraddistinta dal bel tempo: soleggiato e caldo gradevole. “Temperature oltre le medie stagionali anche in montagna con 0°C nuovamente oltre 4000 m“.