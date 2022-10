Il 118 si motorizza : in piazza Duomo la prima moto di “intervento rapido”

AREU Lombardia, che gestisce il sistema di emergenza preospedaliera su tutto il territorio regionale e monitora le proprie attività operative, ha sposato il progetto di Jacopo Jona Falco, giovane medico e volontario dell’Organizzazione di Volontariato Intervol /ANPAS, avviando una sperimentazione operativa sul territorio della Città di Milano, coordinata dal Dott. Riccardo Stucchi, Direttore AAT 118 Milano dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

Tale sperimentazione prevede l’impiego di un motoveicolo a tre ruote come Mezzo di Soccorso ad intervento Rapido (Motosoccorso) ad integrazione dei Mezzi di Soccorso di Base (MSB) e dei Mezzi di soccorso Avanzato (MSA) operativi nell’area della sperimentazione.

Il mezzo per il Motosoccorso e il personale operativo sono stati messi a disposizione dall’OdV Intervol/ANPAS, attraverso la convenzione continuativa stipulata da AREU con la rete nazionale ANPAS. L’equipaggio è composto da due soccorritori certificati.

La sperimentazione partirà lunedì 24 ottobre 2022 ed avrà una durata di 2 mesi (fino al 23 dicembre), con operatività garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Il motoveicolo stazionerà in Piazza Duomo è sarà attivato, di norma, nell’area della città compresa all’interno della Cerchia dei Bastioni.

Il Motosoccorso sarà prevalentemente impiegato nei seguenti casi:

1) First Responder per gli eventi nei quali l’arrivo in posto del motoveicolo sarà stimato come più rapido rispetto a quello degli altri mezzi (MSB/MSA) e dove contestualmente ci sia la necessità di eseguire trattamenti salvavita (ad es. rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce, disostruzione delle vie aeree).

2) Valutazione primaria dei pazienti con codice di gravità minore, dove l’intervento potrebbe essere concluso in posto a seguito dell’operato dei motosoccorritori, senza successiva necessità di ospedalizzazione.

3) Supporto agli equipaggi dei MSB/MSA già operativi su un evento per la gestione dei pazienti sul posto.

Il motoveicolo utilizzato per la sperimentazione è un maxi scooter a tre ruote Piaggio MP3 500cc, allestito con sirena e lampeggianti e dotato delle attrezzature necessarie ad effettuare manovre di primo soccorso sia su pazienti adulti che pediatrici.

I dispositivi a disposizione dell’equipaggio comprendono defibrillatore (DAE), bombola di ossigeno, strumenti per la ventilazione artificiale, elettrocardiografo, aspiratore elettrico, set per la medicazione delle ferite, saturimetro e misuratore di pressione automatico, collari cervicali.

Le comunicazioni con la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) Metropolitana saranno effettuate tramite telefono cellulare con applicativo dedicato e radio portatile.

L’equipaggiamento personale dei motosoccorritori prevede apposite protezioni necessarie allo svolgimento del servizio in sicurezza. Lunedì 24 ottobre 2022, alla presenza dei rappresentanti di AREU, ANPAS e Intervol, il mezzo sarà posizionato in Piazza Duomo alle ore 9.15 ed attivato per la sperimentazione dalle ore 10.00. Fino alla prima attivazione del Motosoccorso sarò possibile effettuare riprese video fotografiche ed intervistare il Dott. Riccardo Stucchi, Direttore AAT 118 Milano/AREU.