Ac Varese, il consiglio resta in carica

Il consiglio uscente di AC Varese confermato per il quadriennio 2022-2026. La lista n.1 “Insieme sulle strade”, che aveva come candidati il presidente uscente Giuseppe Redaelli e i componenti del consiglio Giacomo Ogliari, Alberto Testa e Alessandro Tibiletti, con Enrico Stocchetti per la categoria soci speciali, e i Revisori dei Conti Dario Colombo e Daniela Conti, è risultata vincitrice nelle consultazioni che si sono svolte sabato 22 ottobre.

La prima seduta della nuova consigliatura si terrà mercoledì 26 e avrà come primo impegno la presa d’atto dei verbali redatti dai notai per ciascun seggio e la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti.