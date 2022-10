Alla Bai srl di Castiglione Olona i tornitori convivono con i pastori di robot

Angelo e Andrea lavorano entrambi alla Bai srl una piccola azienda metalmeccanica di Castiglione Olona. A dividerli sono pochi metri, ma se si guarda la lavoro che stanno facendo, tra loro c’è una distanza siderale. Il primo utilizza un tornio parallelo degli anni ’70, lo stesso che usava a scuola quando frequentava L’Ipsia.

Il secondo con un tastierino manovra un robot collaborativo Yaskawa.

Due mondi lontanissimi. Entrambi però necessari per soddisfare le richieste dei clienti.

«Il tornio parallelo – spiega Angelo – non fa i pezzi in serie ma pezzi piccoli e personalizzati. È ancora indispensabile perché quando bisogna modificare uno di quei robot ci sono piccole parti meccaniche che vanno rifatte».

Quando si usa un macchinario per 40 anni, si conoscono tutti i segreti, sia quelli buoni che quelli cattivi. «Ho iniziato a 16 anni come apprendista subito dopo aver fatto le professionali – racconta Angelo – . Sono alla Bai da cinque anni e mi trovo benissimo, come in famiglia. Le occasioni di cambiare non mancano: mi arrivano a casa molte telefonate con richieste di imprenditori che non trovano queste figure. Il problema è che tutti guardano ai robot. Chi impara a usare tornio e fresa non avrà problemi di lavoro».

Andrea invece si è da poco diplomato in robotica e automazione a Gruliasco in provincia di Torino e ha trovato subito un impiego. «A me piaceva lavorare sui robot – sottolinea il giovane – e credo che con il tempo saranno le macchine a fare tutti quei lavori ripetitivi e noiosi, mentre l’uomo sarà costretto ad essere creativo. Per quanto mi riguarda io diventerò un pastore di robot».