Amputato il braccio al cacciatore ferito a Clivio

Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 31 ottobre a Clivio: un cacciatore di 74 anni, riponendo il fucile in macchina, è stato raggiunto da un colpo esploso per errore. L’uomo si trovava in via Cantello, sulla Sp3 tra Clivio e Cantello, non lontano dalla zona boschiva nei pressi del confine di Stato.

Il ferito è stato trasportato con l’elicottero dei soccorsi all’ospedale di Circolo di Varese deve è stato operato. I dottori hanno dovuto amputare il braccio all’uomo, che è ora ricoverato in ortopedia.

Dopo l’operazione chirurgica, il 74enne non risulta in pericolo di vita.

Quello di lunedì mattina è già il secondo incidente di caccia in provincia di Varese dopo quanto avvenuto ai primi di ottobre a Cuvio quando una fucilata, partita anche in questo caso in maniera fortuita, aveva raggiunto ad una gamba un cacciatore. L’uomo, 50 anni, venne operato e ora è stato dimesso e sta seguendo un periodo di riabilitazione dopo essere stato raggiunto da una rosa di pallini dovuta a un colpo di fucile partito dalla caduta accidentale a terra dell’arma carica.