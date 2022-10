Una bandiera della pace all’uncinetto per l’inaugurazione della linea Cadorna per la pace

“Missione compiuta“.

Comincia così il post sulla pagina Facebook di Antonia Calabrese, presidente di Varese In Maglia, che racconta la conclusione di una vera “impresa”: una bandiera della Pace realizzata all’uncinetto e ora pronta per la consegna il 30 ottobre a Cuasso al Monte.

«Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai responsabili del Sermig della Pace di Torino in visita l’anno scorso da noi, venuti a conoscere la nostra attività sociale – spiega Antonia Calabrese – La consegna la faremo tutti insieme in occasione dell’inaugurazione della Linea della Pace sulla linea Cadorna. Il mio grazie va assolutamente a Barbara Parietti e a suo prezioso marito, alle donne del Centro Diurno I Castagni e alle donne ed educatrici della comunità recupero mentale dell’ospedale Psichiatrico di Varese».

Un ringraziamento dalla loro presidente arriva anche e non da ultimo: «Alle donne di Varese in Maglia – conclude – Ognuno ha messo la propria firma per un grande valore ….LA PACE».