Bossi d’oro a Bergamo. L’Ice Emotion prepara la nuova squadra

Nel weekend appena concluso, si è svolta a Bergamo la 1° prova del Campionato FISG Trofeo delle Regioni. Quattro le atlete in gara per la scuola di pattinaggio Ice Emotion: Bossi Adriana, Gussoni Aurora, Tallarini Lucrezia e Re Ferré Elisa.

La giornata di sabato è iniziata con l’esibizione di Tallarini Lucrezia che, nonostante i problemi di salute della scorsa settimana, è riuscita ad aggiudicarsi un buon 8° posto nella categoria Basic Novice gruppo 1. Purtroppo, prestazione ben al di sotto delle proprie potenzialità per Aurora ed Elisa che, al loro esordio in questo circuito di gare, hanno pagato cara l’emozione lasciando sul piatto tantissimi punti.

Esordio esplosivo, invece, per la più piccola del gruppo. Bossi Adriana, classe 2012, ha fatto il suo debutto in questo circuito proprio sabato nella categoria Pre-novice aggiudicandosi la medaglia d’oro grazie a un buon programma, pattinato sulla musica di “Putting on the Ritz”. Per la giovane e frizzante atleta di Lecco, che ha scelto la pista di Oggiona con Santo Stefano per la sua preparazione agonistica, è stato un ottimo inizio di stagione.

«La stagione 2022-2023 è iniziata con una ventata di cambiamento, ma il nuovo gruppo di agonisti federali ha un potenziale molto alto. Sono giovani e avranno bisogno di fare esperienza, sia in campo nazionale che internazionale, ma siamo sicuri che i risultati non tarderanno ad arrivare, proprio com’è già successo con Adriana – ha dichiarato il Presidente dell’Ice Emotion ASD, Rita Martina -. La Scuola di pattinaggio Ice Emotion la passata stagione contava più di 350 tesserati e, quest’anno, si prepara ad avvicinare al mondo del ghiaccio un numero ancora maggiore di appassionati. Frequentare i corsi della scuola Ice Emotion non significa solo diventare agonisti e fare le gare. Abbiamo diversi percorsi tra i quali scegliere che permettono agli appassionati di imparare a muoversi sul ghiaccio in sicurezza, ai piccoli pattinatori di imparare gli esercizi di base giocando e, a chi lo desidera, di imparare anche tutti i salti semplici e le trottole senza necessariamente gareggiare. Insomma, i corsi

della scuola di pattinaggio di Oggiona con Santo Stefano sono veramente rivolti a tutti a partire dai 2 anni e mezzo di età. Quando è iniziata quest’avventura dieci anni fa, non avrei mai immaginato di poter avvicinare la mondo del ghiaccio così tanti bambini ed adulti. E’ veramente una gioia vederli scivolare sul ghiaccio sorridenti e pronti non solo ad imparare, ma anche a superare i propri limiti e fare nuove amicizie».