A Carnago si presenta il gruppo “Prospettive”

Si è presentato a Carnago il gruppo “Prospettive”, che propone uno sguardo nuovo e di prospettiva sulla realtà del paese tra le colline.

Un gruppo «eterogeneo anche dal punto di vista politico e di provenienze» spiega Claudio Castiglia, uno dei promotori. «Oggi siamo una quindicina di persone a cui sta a cuore il benessere della nostra comunità, del futuro dei nostri figli. Guardiamo anche alla dimensione amministrativa: l’approccio dell’attuale amministrazione ha destato nel tempo più di una perplessità, su temi e progetti che richiedono di essere approfonditi».

È chiaro che il gruppo sostiene una alternativa, uno sguardo diverso. Su quali temi? Citano scuola e i servizi per le diverse fasce d’età, ma anche «il tema del polo sportivo e dell’offerta sportiva». Nel primo caso si riconosce la possibilità (“innescata” dai fondi Pnrr) ma emergono dubbi sul polo dell’infanzia, «di cui non abbiamo dettagli, forse anche per carenze generali di comunicazione» continua Castiglia. «Non c’è una crescita del numero della popolazione scolastica, vogliamo capire la logica che avrebbe». Quanto al polo sportivo, invece, viene sottolineata la necessità di trovare uno sguardo nuovo, un nuovo ruolo. Per fare un esempio concreto: «il padel, che sta crescendo in tutta Italia».

Inevitabile poi un riferimento alla questione della raccolta rifiuti e della tariffa puntuale, il tema amministrativo di Carnago, quello che più di tutti sta dividendo. «Sulla questione dei rifiuti abbiamo provato a fare una analisi su costi e qualità dei servizi. Vorremmo capire anche in prospettiva cosa comportano le scelte fatte, mentre dobbiamo registrare che c’è stata una certa ritrosia a discuterne». Il gruppo è critico, anche sui social, sul recesso da Coinger e sui costi preventivati a Carnago.

Il gruppo però non vuole restringersi solo a singoli temi, ma dare una nuova prospettiva, come suggerisce il nome: «Carnago offre potenzialità favolose, anche dal punto di vista del verde e del paesaggio circostante, su cui si dovrebbe lavorare in sinergia».

Il gruppo è ora costituito come associazione, presidente Mauro Gheller e vicepresidente Lorenza Castiglioni. Richiamano il valore della partecipazione e del dibattito: «Vogliamo dare ai cittadini la possibilità di esprimersi. Comprendiamo che c’è stata la fase dell’emergenza Covid, capiamo le difficoltà che ci sono state, ma crediamo sia il momento di riprendere la possibilità di confronto».