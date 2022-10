Casting Miss Cinema Varese, ecco le prossime date

Grande successo e tanta partecipazione alla prima data di selezione lo scorso 23 settembre per le aspiranti concorrenti di Miss Cinema Varese, il concorso organizzato dal Multisala Impero di Varese che unisce bellezza e cinema nel mezzo dello spettacolare territorio varesino. La finalissima è prevista per domenica 6 novembre alle 21. La serata sarà condotta dallo showman e conduttore televisivo Thomas Incontri, con la partecipazione della showgirl Rossella Di Pierro nelle vesti di madrina e di numerosi ospiti del mondo della TV e dello spettacolo in giuria.

È ancora possibile partecipare ai casting previsti per giovedì 6 e 13 ottobre alle 18:30. Per iscriversi basta inviare una mail a direttoreartistico@multisalaimpero.com oppure scrivere su whatsapp al numero +39 3518227144.

Un concorso non convenzionale a partire dai requisiti. Non c’è infatti nessun limite d’età per le partecipanti, che possono iscriversi gratuitamente e provare così a diventare il nuovo volto di questa prima edizione di Miss Cinema Varese. Un concorso che vuole essere inclusivo e che vuole premiare l’amore per il cinema e il desiderio di mettersi in gioco. La prima classificata non riceverà soltanto la fascia di rito, ma le verrà consegnato anche un premio unico e prestigioso: una pagina intera a lei dedicata sulla nota rivista nazionale VIP.