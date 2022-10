Ciclista investito e ferito in via Lario a Gallarate

Un uomo in bicicletta è rimasto ferito dopo esser stato investito alla rotonda di via Lario, a Gallarate, zona commerciale verso Arnate: è successo intorno alle 17.15 (la foto è d’archivio).

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Locale di Gallarate. L’incidente è avvenuto alla rotatoria all’incrocio tra via Fermi e la “tangenzialina” (via Lario-Pietro da Gallarate). Le condizioni dell’uomo non sono gravi, anche se ha riportato qualche ferita era comunque in grado di reggersi in piedi.

È stato trasferito in ospedale in “codice giallo”, al pronto soccorso di Legnano.

Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi incidenti sul territorio gallaratese, tra cui un pedone investito domenica in via Torino e uno scontro auto-moto lunedì mattina all’incrocio via Marsala-Sempione.