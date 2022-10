Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: ALZALA…

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Dovete alzare sempre l’asticella!

Dovete alzarla per far sì che possiate sempre conservare quel magico potere che vi permetterà di volare sempre più in alto!

Alzare l’asticella è fondamentale per farvi tenere i piedi cementati a terra, farvi sentire “piccoli” in maniera costruttiva, per realizzare sogni sempre più grandi!

Pensateci bene: nell’istante in cui siete arrivati in vetta ad un vostro traguardo, è utile guardare il panorama, ma se vi fermate a gongolare voi stessi senza porvi una nuova ascesa rischiate di cadere nell’autocompiacimento che è un veleno molto potente!

Alzare l asticella è solamente il mezzo per un nobile grande fine. Quando siete sicuri, è il momento in cui siete più vulnerabili.

Quando vi sentite infallibili, state creando la vostra debolezza. Quando pensate di sapere è il momento che svegliate l’ignoranza.

Alzare l’asticella vi regalerà il più grande dei poteri: L’UMILTÀ!!

Alzare l asticella farà emergere la vostra vera grandezza, cioè quella di mantenere l’umiltà per continuare il viaggio, per continuare a migliorarsi, per essere sempre delle persone migliori, ma soprattutto per regalare, condividere con gli altri i vostri successi per far sì che anche le altre persone alzino la loro asticella creando un salto virtuoso verso il miglioramento reciproco!

Godete del panorama che avete costruito per celebrare il vostro impegno, ma non fermatevi sugli allori perché la vetta raggiunta è solo la base di quella successiva e l’unico modo per godere di un nuovo e più grande panorama sarà continuare il viaggio con l’umiltà che ha sempre contraddistinto il vostro impegno e i vostri sacrifici!

Alzate l’asticella, parola di Luca&Simone!

Luca&simone

Spettacolo spettacolare

Continua a Sognare…. Con coraggio!