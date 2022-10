I due anni di Casaringhio APS, il rifugio degli animali

Nella giornata di sabato 22 ottobre 2022 si è svolto il secondo anniversario dell’associazione Casaringhio APS. «Abbiamo ospitato molte persone interessate a diventare volontari o semplicemente ad avere informazioni», spiegano gli attivisti dell’associazione fondata da Sara e Federico, amici d’infanzia che hanno in comune il desiderio di migliorare la realtà locale e aiutare gli animali. La speranza è che sempre più cittadini, si iscrivano alla associazione prestando la loro opera volontaria, o supportando i progetti tramite donazioni in denaro o beni di prima necessità.

Sono stati presentati i nuovi progetti per il 2023 mettendo in luce il grande risultato ottenuto nel corso dell’anno 2022 con l’emergenza Ucraina che ha messo a dura prova tutti i volontari ma ha portato un grande successo, anche grazie all’aiuto della cittadinanza, dei comuni e degli istituti scolastici. È stata ufficializzata la nuova sede succursale di Legnano (via Romagna 43), che ospita anche un nuovo spazio per la degenza degli animali in difficoltà che quotidianamente vengono curati e assistiti con annesso di un piccolo magazzino per lo stoccaggio del materiale da distribuire alle persone indigenti.

Sara Vega, Presidente di Casaringhio ha dichiarato: «Per ciò che concerne i progetti futuri possiamo dire che come i 2 anni passati riproporremo l’iniziativa delle “scatole solidali” su cui abbiamo ricevuto il patrocinio del Comune di Cassano Magnago dove ho conosciuto personalmente il sindaco Ottaviani che ha fatto i complimenti ai volontari per le attività proposte. Anche il Comune di Busto Arsizio ci ha patrocinato l’iniziativa e per questo lo ringrazio. A differenza degli altri anni abbiamo inserito anche la spedizione delle scatole in Ucraina grazie a Yuri, il nostro trasportatore ufficiale, oltre alla distribuzione alle persone bisognose della provincia di Varese e dell’alto milanese. Ci appoggeremo agli istituti per coinvolgere fattivamente le future generazioni che potranno assaporare in chiave di solidarietà lo spirito del Natale in aiuto del prossimo. Sono in costante aggiornamento le associazioni che beneficeranno delle scatole: ad oggi i City Angels di Busto Arsizio, l’associazione Passaparola, l’associazione Progetti fantasia APS . Se altre associazioni volessero aderire e ricevere le scatole siamo disponibili a valutare la collaborazione, a questo proposito rimando ai canali social per i contatti. Anche i punti raccolta sono in fase di definizione, provvederemo a stilare un elenco completo e suddiviso per Comune nelle prossime settimane».