Edoardo Riganti è campione regionale “85 Junior” di motocross

È stato tra i primissimi piloti a entrare nel Manetta Team e i risultati stanno premiando il suo impegno e quello della squadra voluta da Martino Bianchi per “coltivare” i giovani talenti varesotti del motocross. Edoardo Riganti ha conquistato con una gara di anticipo il titolo regionale lombardo per la classe 85 junior.

Riganti ha vinto entrambe le manche disputate domenica scorsa sulla pista di Ottobiano, in provincia di Pavia, guadagnando i punti necessari per conquistare la corona che è anche il primo titolo stagionale per il team che ha sede a Morazzone.

Il risultato di “Edo” si inserisce in un momento positivo per il Manetta Team: sempre a Ottobiano sono stati ben nove i giovanissimi piloti impegnati, con l’altro fratello Riganti, Pietro, secondo di giornata nella classe 65 alle spalle del neo-campione regionale di categoria, Assini. Nella 85 Junior bene anche Davide Crippa, sesto assoluto.

Ora piloti e tecnici stanno preparando l’ultimo appuntamento del campionato regionale che si terrà domenica prossima, 9 ottobre, sul tracciato del Ciglione della Malpensa. In vista, a seguire, di tutti gli appuntamenti di fine stagione.