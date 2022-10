Gallarate cerca il tris, trasferta difficile per il Campus a Livorno

Vigilia dal segno opposto, nella Serie B di basket, per il Campus Varese e per la Esse Solar Gallarate: se i varesini sono attesi da una trasferta complicata a Livorno (sponda Libertas), i “galli” provano a sfruttare di nuovo il turno casalingo contro Borgomanero per provare a calare il tris.

QUI VARESE – Il viaggio in Toscana si preannuncia difficile per i ragazzi di coach Gabriele Donati che proveranno a reggere l’urto di una delle corazzate del girone A, la Maurelli Libertas che ha in organico numerosi giocatori di alto livello oltre che un pubblico sempre caldo e che sa mettere pressione. La squadra di Andreazza potrebbe essere senza Fantoni, annunciato in forse, ma può contare su uomini del calibro di Saccaggi, del play Forti, del bomber Ricci, di Lucarelli, dell’ex Sangiorgese Bargnesi e via discorrendo. (foto Varese Basketball / Camilla Bettoni)

Il Campus, a secco dopo due giornate, proverà a mettere sul campo tutti la propria freschezza per provare a sorprendere i labronici, ma è chiaro che i varesini dovranno confezionare una partita perfetta per riuscire a strappare due punti in questa circostanza. Provarci, però, non costa nulla: se poi la Libertas dovesse avere qualche passaggio a vuoto, Allegretti e compagni dovranno essere abili ad approfittarne.

QUI GALLARATE – Due partite e due vittorie: l’esordio in B della Esse Solar è stato fino a qui perfetto ma gli uomini di coach Stefano Gambaro non hanno alcuna intenzione di fermarsi, un po’ perché l’appetito vien mangiando, un po’ perché il BBG vuole allungare il più possibile una imbattibilità che dura da oltre un campionato. E un po’ perché il College Borgomanero, avversario di turno, pur meritando il giusto rispetto non rientra nel novero delle avversarie di altissimo livello.

L’unico dubbio di casa Esse Solar riguarda Matteo Clerici: l’ala 30enne ha una caviglia malconcia da tempo la cui condizione è peggiorata dopo una caduta rimediata nella gara contro la Sangiorgese. I piemontesi sono al solito squadra molto giovane rafforzata dalla presenza di un “califfo” come Daniele Benzoni: attenzione a non sottovalutare la Cipir uscita sconfitta di misura, settimana scorsa con la Libertas Livorno.

KNIGHTS E SANGIO – Legnano è attesa da un vero e proprio big match del girone, la trasferta sul campo di Vigevano con la società del presidente Tajana che sta mobilitando i tifosi perché seguano Marino e soci in Lomellina. La sfida è tra due delle cinque imbattute: almeno una continuerà la striscia vincente di inizio stagione. La Sangiorgese invece torna tra le mura amiche del PalaBertelli per affrontare Omegna: la Paffoni è al primo match fuori regione dopo la sconfitta con Oleggio e la vittoria su Casale.