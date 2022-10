Gli studenti luinesi pronti a eleggere il primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Anche il Comune di Luino avrà il suo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Firmato il regolamento lo scorso aprile, finalmente gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Luino, venerdì 28 ottobre, potranno vivere la loro prima tornata elettorale. I giovani saranno chiamati a scegliere un sindaco o una sindaca, una giunta e un consiglio che avrà, come per quello dei “grandi”, il proprio presidente. Gli eletti saranno poi ospitati nel prossimo consiglio comunale della cittadina per la proclamazione ufficiale, all’attenzione di tutta l’amministrazione.

Un’iniziativa sentitamente promossa da Palazzo Serbelloni che vede coinvolte 18 classi e due liste: “LuiNoi” dell’Ics “B.Luini” con Greta Turnone candidata sindaca e “Maria Ausiliatrice per Luino”, con Riccardo Ranzoni candidato sindaco.

Per gli studenti eletti nel CCRR l’elezione di venerdì segnerà l’inizio di un nuovo ed entusiasmante percorso di cittadinanza attiva. I giovani potranno fare proposte volte a migliorare la vita e l’ambiente in cui vivono e far emergere la loro idea di “città a misura di ragazzi”. Le idee sono già tante e a raccontarlo sono i loro programmi elettorali. Diversi i punti che toccano, tra questi l’ambiente, la cultura, il turismo e il tempo libero.

«Sono particolarmente soddisfatta di far partire finalmente anche a Luino il CCRR (Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi) – racconta la vicesindaca Antonella Sonnessa -. Si parla tanto di disaffezione alla politica, degli astensionisti alle votazioni, ecco ritengo che il CCRR sia un buon inizio per avvicinare le nuove generazioni all’arte nobile della politica e alla cura del bene comune. Ho personalmente incontrato i candidati e sono tutti molto motivati e partecipi. Vorrei veramente che il Palazzo Comunale venga vissuto come luogo di incontro e di scambio di idee, li faremo sentire come a casa loro. Sarà interessante vedere i problemi e le risoluzioni dei problemi con i loro occhi».

CANDIDATI

Lista “LuiNoi!” – ICS “B. Luini” (PROGRAMMA)

Sindaco: Greta Turnone

Vicesindaco: Erion Xheta

Assessori: Diego Cutrì (Giovani), Asia Testa (Tempo Libero), Gabriele Cutrì (Sport), Giulia Spinetti (Ambiente)

Consiglieri: Nicole Milani, Letizia Negro, Arianna Pizzocaro, Romina Sicurella, Carlotta Filippi, Lavinia Di Stefano, Sofia Scarpitta, Sophie Viviano, Noemi Sicurella

Lista “Maria Ausiliatrice per Luino” – Istituto “Maria Ausiliatrice” (PROGRAMMA):

Sindaco: Riccardo Ranzoni

Vicesindaco: Daniele Rota

Assessori: Beatrice Merlo, Isabella Fugazzola, Diego Ramon, Allegra Marelli

Consiglieri: Micol Alexandra Italiano, Alyssa Parenti, Giulia Lippuner, Sofia Biletta, Lorenzo Karol Beltrami, Andrea Taldone, Aline Lea Jardini, Luca Zanellato, Maddalena Spozio