L’ospedale san Gerardo di Monza è diventato IRCCS. La notizia è stata data dalla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti che ha commentato la firma del provvedimento da parte del Ministro della Salute: «Era un obiettivo della nostra azione di governo e, grazie all’impegno di tutti i soggetti chiamati in causa, siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una struttura di eccellenza, punto di riferimento non solo della Brianza, ma di tutta Italia».

Con il San Gerardo salgono a 5 gli Irccs di natura pubblica in Lombardia, portando a 19 il numero complessivo di quelli presenti nella nostra regione.

«La Lombardia – aggiunge la vicepresidente – possiede il numero più alto di questi istituti, tra pubblici e privati, di tutte le regioni d’Italia, più del 40%. Gli Irccs possono essere considerati a pieno titolo anche uno dei motori di sviluppo economico della Regione, in un comparto e in un momento storico in cui è più che mai necessario incentivare la ripresa complessiva del sistema lombardo e nazionale. Ringrazio il Governo per aver mantenuto l’impegno. Il completamento del percorso che porta a un nuovo Irccs lombardo pubblico, dopo 40 anni, rappresenta un risultato di grande prestigio per tutta la sanità pubblica regionale. Oltre che per la Brianza, che vede premiata una eccellenza non solo per il suo territorio, ma per l’intero Paese».

«Con la formalizzazione ufficiale, avvenuta in queste ore, si chiude un percorso che rende merito a una struttura d’eccellenza, apprezzata non solo a livello italiano, ma su scala internazionale. Un punto di riferimento del sistema sanitario lombardo che fa della cura, della prevenzione e della ricerca un modello costituito da donne e uomini di grandissima professionalità”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia della firma del decreto di istituzione, da parte del ministero della Salute, che formalizza ufficialmente il San Gerardo di Monza come IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico