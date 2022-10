Marco Bordonaro è il nuovo Segretario Cittadino della Lega. La votazione è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 22 ottobre, durante il congresso del Partito tenutosi nella sua sede di piazza Podestà a Varese, in occasione del quinto anniversario del referendum per l’autonomia: «Sono passati cinque anni – ha raccontato Stefano Bruno Galli, assessore regionale all’Autonomia e Cultura, presente durante il congresso – E’ riduttivo definirlo “per l’autonomia”, si trattava di un referendum per conferire alla giunta regionale il mandato per poter trattare con il Governo al fine di ottenere maggiori margini e condizioni di autonomia, come è scritto nella costituzione».

Bordonaro, prima Commissario Straordinario della sezione, si è soffermato sulla differenza dei due incarichi, quello concluso e quello appena ricevuto, spiegando l’impostazione che delineerà questo suo mandato: «La condivisione. Qual è la differenza principale? La legittimazione della militanza, l’aver fatto un congresso. Persone che decidono chi votare e che premiano un programma piuttosto che un altro. Il direttivo, che significa avere persone che si impegnano, che vengono votate per l’avvenire della Lega, della nostra sezione e si impegnano soprattutto per Varese. Io coinvolgerò tutti, dal primo all’ultimo, perché non possiamo fare a meno di nessuno – conclude Bordonaro – Il nostro primo obbiettivo sono le elezioni Regionali, dobbiamo iniziare da subito a far capire che Attilio Fontana ha fatto tante cose giuste, ha superato una pandemia come presidente della Lombardia, centro occidentale dell’epidemia, oltre a tante altre cose buone che devono essere portate avanti e soprattutto comunicate alla popolazione».

«Siamo facendo un’ottima opposizione, molto puntuale, legata alle esigenze di quartiere, dei cittadini – ha poi affermato il neoeletto segretario cittadino – Stiamo già lavorando bene, abbiamo una buona squadra, dobbiamo andare avanti su questo solco che è positivo e che sta dando qualche grattacapo all’amministrazione ed è un’opposizione costruttiva. Stiamo portando a casa piccole cose che migliorano la vita quotidiana dei cittadini»

Soddisfatta del risultato anche la contendente, Magda Aspesi: «Mi sono candidata per sottolineare che questa è una votazione democratica, dopo tanti anni di stop, visto che l’ultimo congresso è stato nel 2016. Nello statuto non è previsto un candidato solo, e trovavo corretto che i militanti avessero una possibilità di scelta. Sono contenta che abbia vinto Bordonaro, e se mi chiamerà per qualunque necessità sarò onorata di collaborare. La grande partecipazione e il sostegno che comunque mi è stato dato con molti voti è già per me una grande vittoria, è la vittoria della democrazia».