I Mastini concedono il bis: espugnata Como nel derby lombardo

Un’altra trasferta e un’altra vittoria per i Mastini che a tre giorni di distanza dal successo a Torre Pellice si impongono nettamente (1-5) anche nel derby esterno con il Como. Partita molto attesa come sempre quando Varese e Como si affrontano, ma anche per via delle ripetute sconfitte rimediate lo scorso anno dai gialloneri che hanno “lavato l’onta” con un successo largo e convincente.

Un risultato utile ai ragazzi di Deveze per restare agganciati alla prima metà della classifica con 9 punti (sesto posto), tutti frutto di vittorie esterne in attesa di cancellare lo zero anche sulla pista di casa. Nel prossimo turno il Varese ci può provare, anche se alla Acinque Ice Arena arriverà il Caldaro capolista a punteggio pieno.

Ci sarà tempo per pensarci: i Mastini intanto si godono un successo ampio, maturato nel secondo periodo e rifinito nel terzo dopo aver trascorso i primi 20′ a reti bianche con il portiere Perla protagonista fin dalle prime battute. Il Como di coach Da Rin ci ha infatti provato alzando il numero delle conclusioni nel primo drittel ma senza risultato.

Nel secondo periodo invece, il Varese nel giro di 4′ è andato a segno ben tre volte: prima è toccato a Drolet sfruttare al meglio una superiorità numerica, poi – appena 16″ dopo – ecco il 2-0 di Privitera che per le tempistiche ha tagliato le gambe ai lariani poi costretti a subire anche il tris firmato da Franchini. Solo il gol di Guaita sul finire del terzo centrale ha tenuto aperto il risultato.

I Mastini però non si sono fatti attendere: quando il Como si è ritrovato con un uomo in meno, Desauteles ha trafitto per la quarta volta Tesini chiudendo virtualmente la partita. Per il sigillo finale, riecco Franchini che ha terminato la partita con una doppietta infilando il definitivo 5-1 per la gioia dei sostenitori gialloneri arrivati a Casate.