Mattarella a Varese, la vecchia Torcitura, la protesta degli studenti nel podcast del 19 ottobre

Le notizie di giovedì 20 ottobre:



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Varese il 15 novembre prossimo: l’occasione sarà data da due inaugurazioni ufficiali. Sergio Mattarella, invitato dal Sindaco Davide Galimberti e dal Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria Angelo Tagliabue, parteciperà infatti all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo e del nuovo Palaghiaccio di Varese. Se si esclude il funerale di stato di Giuseppe Zamberletti, è la prima volta che il Capo di Stato viene in visita a Varese. Se si esclude il funerale di stato di Giuseppe Zamberletti, è la prima volta che il Capo di Stato viene in visita a Varese. Prima di lui si ricorda la visita di Giorgio Napolitano nel 2011 in una giornata di commozione e di festa per tutta la città, e di Azeglio Ciampi nel 2000.

Un investimento di 40 milioni per oltre 100 posti di lavori creati da qui al 2026: è, in pillole, l’ambizioso progetto di rilancio della ex Torcitura di Rancio Valcuvia, piccolo centro nel Nord della provincia. L’imprenditore Giuseppe Niesi della Cumdi Srl, azienda specializzata nella lavorazione di metalli duri da tempo stava cercando da tempo un sito produttivo per ampliare la sua attività, e ora un progetto di rigenerazione urbana farà rinascere i grandi capannoni una volta adibiti a produzioni tessili. Il progetto è stato presentato al governatore lombardo Attilio Fontana e all’assessore regionale alle attività produttive Guido Guidesi. Oltre alla riqualificazione dell’immobile, il progetto prevede l’armonizzazione a verde dell’area esterna che si inserirà nel contesto attuale fra la statale 394 della Valcuvia e una zona residenziale del paese.

Secondo giorno di proteste all’istituto professionale Pietro Verri di Busto Arsizio. Circa 200 studenti non sono entrati in classe questa mattina, come accaduto ieri (mercoledì), per protestare contro la chiusura dei laboratori di sala bar e cucina. Il rappresentante di istituto Alessandro Ghiringhelli è al quinto anno e, covid a parte, non ha mai visto una situazione del genere: «Di solito i laboratori sono pronti ad inizio ottobre, solo oggi è arrivata la macchina del caffè ma è inutilizzabile perchè manca il caffè. In cucina abbiamo solo prodotti scaduti e non c’è stato alcun rifornimento. Frequentiamo una scuola professionale e la parte pratica di laboratorio è fondamentale. Non possiamo aspettare settimane».

Ci sono voluti quasi 30 anni, una grande dedizione e la collaborazioni di tutte le parti, ma finalmente la Parrocchia di Sant’Eusebio in Agra, con l’aiuto del Comune e grazie ai fondi del Pnrr di 128milaeuro, riesce a dare seguito a quell’invito che la Curia fece al piccolo borgo tanto tempo fa: tutte le 14 cappelle della Chiesa oggi dedicata a Santa Maria e San Giuseppe verranno completamente ristrutturate e ripristinate.