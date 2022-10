Mostre e flash mob per la prevenzione: a Sesto Calende un weekend “in rosa”

Dopo esser stato colorato di rosso e biondo – i colori del clown del sorriso e delle birre dell’Oktoberfest – Sesto Calende festeggia “ottobre” cambiando nuovamente sfumature e tingendosi di rosa, il colore della prevenzione del tumore al seno.

Dalla mostra “Rosa Atomico” ai convegni, passando per il flashmob di domenica 9 ottobre, quando dal centro della città (Piazza Mazzini), a pochi metri dal lungofiume sul Ticino, partirà il corteo “con un tocco” di rosa per sensibilizzare la città sull’importansza della prevenzione,

Ecco gli appuntamenti che renderanno Sesto Calende rosa:

VENERDÌ 7 OTTOBRE

ore 18, galleria Pro Sesto Calende – Rosa Atomico: Tempo di vernissage sul lungofiume con la prima mostra autunnale organizzata dalla Pro Sesto Calende: Rosa Atomico è una mostra evento organizzata nell’ambito del progetto “Comunità e prevenzione salute”. La mostra realizzata in collaborazione con Atelier Atomico, che attraverso le opere artistiche a quattro mani di Luca Francocci e Paolo Bianchi sviluppa una ricerca artistica in grado di «catturare emozioni e prospettive inedite nell’arte come nella vita».

La Mostra presso la Galleria Pro Sesto Calende in Viale Italia 3 potrà essere visitata dal 7 al 23 Ottobre 2022 nei seguenti orari: martedì – venerdì 16.30/19.30; sabato – domenica 10.30/13.00 – 16.30/19.30.

SABATO 8 OTTOBRE

ore 19, Centro Studi Angelo Dell’Acqua – Aperitivo della salute: Il secondo (il primo è stato a fine settembre, ndr.) dei due incontri pubblici organizzati a Sesto Calende si svolgerà nel salone/teatro della scuola un tempo gestita dalle suore Orsoline. La conferenza avrà come argomento l’alimentazione e sugli stili vita come “preziosi alleati per la salute”. Curatrice dell’incontro la dottoressa Anna Villarini, biologa e nutrizionista presso l’Epidemiologia dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

DOMENICA 9 OTTOBRE

ore 7-17, Largo Cardinal dell’Acqua (sede territoriale Asst sette laghi) – Visite senologiche gratuite. Tre le farmacie sestesi dove è possibile prenotarsi dal 28 settembre: Farmacia Comunale di Via Manzoni (03311363606), Farmacia Giardini di via XX Settembre (0331924328), Farmacia all’Abbazia (0331924066).

ore 10, Piazza Mazzini – Flash mob: Il weekend si concluderà con il grande evento di sensibilizzazione che partirà da Piazza Mazzini per coinvolgere la cittadinanza: la camminata in rosa e il flash mob nel centro della città.

L’invito della città: “Ci incontriamo con un tocco di rosa al gazebo in Piazza Mazzini per fare due passi insieme con sorprese alla partenza e durante la camminata. La partecipazione è gratuita e non è obbligatorio prenotare. Ci farebbe però sapere quanti – tantissimi – saremo”.

Per prenotazioni rivolgersi alla biblioteca – biblio@comune.sesto-calende.va.it