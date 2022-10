Nasce Confindustria Varese e si traferisce a Castellanza nella Fabbrica del fare e del sapere

Anche la provincia di Varese avrà la sua Confindustria e il suo Kilometro rosso che avranno sede a Castellanza nella nascente cittadella del fare e del sapere che si chiamerà Mill – acronimo che sta per Manufacturing, Innovation, Learning, Logistics – e sorgerà nell’area in un’ex area industriale contigua alla Liuc – Università Cattaneo. L’unica sede di rappresentanza che rimarrà sarà quella storica di Varese in piazza Monte Grappa.

L’assemblea degli industriali della provincia di Varese ha dunque riservato non poche novità ai tanti imprenditori e autorità presenti a Malpensafiere. Che fosse un’assemblea diversa da tutte le altre lo si era capito fin dal debutto affidato non al presidente Grassi ma alla presidente dei Gruppo giovani imprenditori di Univa Giorgia Munari. Un inizio irrituale, ma efficace nel rappresentare una nuova modernità.

«Il piano strategico #2050 è stato pensato per noi – ha detto Giorgia Munari – Non è scontato in un Paese come il nostro che dà poco spazio ai giovani». La giovane imprenditrice ha parlato di «senso di nuova appartenenza per questo territorio». Ma ciò che è interessante nella visione del Gruppo Giovani imprenditori è un futuro costellato non solo da passaggi generazionali e successioni imprenditoriali, ma di nuove imprese create dalle nuove generazioni. «Nella nostra azienda – ha sottolineato Munari – mia figlia Maria Vittoria appena nata è la quarta generazione. Mi piacerebbe che i nostri figli siano in grado di rigenerare e creare nuove imprese che possano affiancare quelle tradizionali».