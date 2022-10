Tutte le imprese premiate nell’assemblea di Confindustria Varese

All’assemblea generale di Confindustria Varese 2022, come di rito, sono state premiate durante la parte privata le imprese che hanno raggiunto i 30, 40, 50 e 100 anni di vita associativa.

Per i 100 anni di associazione

BRAGONZI SPA FONDERIE COSTRUZIONI MECCANICHE di Lonate Pozzolo – Fonderia di getti in ghisa, costruzione di macchine utensili alesatrici fresatrici, lavorazioni meccaniche per conto terzi

CERESIO ARREDAMENTI SRL di Biandronno – Progettazione, produzione arredamenti negozi

E. THOMAS SPA di Brusimpiano – Tessitura e rifinizione tessuti

PIETRO CARNAGHI SPA di Villa Cortese – Progettazione e costruzione macchine utensili

PREALPI SPA INDUSTRIA CASEARIA di Varese – Industria casearia

RUDOLF HUB 1922 SRL di Busto Arsizio – Ricerca & Marketing nel settore Tessile e Abbigliamento TAG SRL di Gallarate – Industria della tessitura e relativo commercio di tessuti e manufatti in genere in Italia e all’estero

TAGLIABUE SRL di Saronno – Produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti – lavorazione su misura di marmi e graniti – parquet – accessori e arredo bagno – stufe caminetto

Per i 50 anni di associazione

ANGOLARI RAPID SRL di Saronno – Produzione di scaffalature e mobili metallici

BESANI SRL di Besnate – Fabbricazione tessuti a maglia

ISER SRL di Solbiate Arno – Produzione di particolari stampati a caldo e lavorati a disegno

LINDT & SPRUNGLI SPA di Induno Olona – Produzione di cioccolato, caramelle e gelatine

SAN GREGORIO SPA FONDERIA OFFICINA MECCANICA di Samarate – Produzione di cilindri in ghisa per laminatoi a caldo

Per i 40 anni di associazione

AFROS SPA di Caronno Pertusella – Sviluppo, progettazione, costruzione e commercializzazione di teste di miscelazione, macchine dosatrici ad alta e bassa pressione e impianti completi per la produzione di schiume poliuretaniche rigide e flessibili in processi continui e discontinui

DIMONTONATE FLOCCATI SPA di Mornago – Lavorazione e floccaggio materie plastiche, carte e tessuti

DIPHARMA FRANCIS SRL di Caronno Pertusella – Produzione e vendita principi attivi farmaceutici

E.V.O. ELETTROCHIMICA VALLE OLONA SRL di Gorla Minore – Fabbricazione di cartone accoppiato per legatoria e cartotecnica

FONDERIA GHIRINGHELLI SRL di Besnate – Fonderia in ghisa c/to terzi

MASA SPA di Cairate – Tessili alberghieri tovaglie tovaglioli coprimacchia lenzuola asciugamani

PLAST 80 SRL di Fagnano Olona – Lavorazione materie plastiche granulazione PRODOTTI ORCO SRL SOCIETA’ ALIMENTARE

HELVETIA di Varese – Fabbricazione e commercio di sottoaceti, sottoli, salse e piatti pronti

SALNOVA SPA di Saltrio – Estrazione lavorazione e commercializzazione sabbia e pietrisco estrazione e lavorazione pietre d’opera in porfido cubetti lastrame pavimenti

ULTRANOVA SRL di Caronno Pertusella – Prodotti chimici in genere (tempre, smalti, idropitture, antiruggini, plastici murali, vernici industriali)

Per i 30 anni di associazione

ALA DI ANCHIERI ROLANDO & C. SRL di Lonate Pozzolo – Produzione ed applicazione di film plastici

AMBROGIO TRASPORTI SPA di Gallarate – Trasporto intermodale internazionale

BROMOPRESS SRL di Besnate – Realizzazione di getti fusi sotto pressione in leghe di alluminio anche sottovuoto pressofusione

DAMSCO SRL di Gorla Minore – Produzione e commercio guardoli per calzature

DESMET BALLESTRA SPA – MAZZONI LB SOAP di Busto Arsizio – Costruzione di macchine ed impianti per il settore dei saponi, degli oli e dei grassi per le industrie del sapone

ECONORD SPA di Varese – Conduzione e gestione di cave per estrazione di inerti o similari; gestione discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e trasporto rifiuti recupero ambientale zone degradate gestione impianti

EUROVETRO SRL di Origgio – Recupero selezione lavorazione rottame vetro

FINISSAGGIO VALLE OLONA DI MACCHI DR. CARLO di Busto Arsizio – Finissaggio tessuti in genere c/to terzi

GUTTADAURO S.R.L. di Cassano Magnago – Software

IDROPRES SRL di Busto Arsizio – Costruzione e riparazione pompe LEMI

CONFEZIONI SRL di Olgiate Olona – Abbigliamento fine per uomo e donna – Costumi da bagno

MARTE SPA di Tradate – Produzione e commercio di resine poliestere e per vernici

MICROMATIC SRL di Cassano Magnago – Produzione di stampi, punzoni per lavorazione metalli, materie plastiche, costruzione oggetti metallici e in materiale plastico in genere

MOOD SRL di Vanzaghello – Produzione abbigliamento e maglieria esterna

PROFILE DIES SRL di Gornate Olona – Impianti per la produzione di materie plastiche

RCM REVISIONE COSTRUZIONE MACCHINE SRL di Marnate – Costruzione e revisione macchine per la preparazione impasti per cartiere

REDCO TELEMATICA SRL di Lurago Marinone – Solution provider nel settore networking; value added distributor nel settore della messaggistica integrata fax, voce, sms; produttore ed integratore nel settore di infomobility legato alla localizzazione satellitare dei veicoli

S.A.C. SRL di Gallarate – Produzione e commercializzazione apparecchiature per condizionamento e riscaldamento

TECNO RECUPERI SPA di Gerenzano – Recupero e lavorazione rottami di vetro

TICMA SRL di Lonate Ceppino – Installazione e manutenzioni impianti idraulici industriali civili impianti termici e antincendio

VANETTI SPA di Marnate – Concentrati di colore per colorazione materie plastiche

WEGAL & TRICOTEL SPA di Saronno – Produzione tessuti elastici