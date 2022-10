Openjobmetis, subito un esame pesante: a Masnago per l’esordio c’è Sassari

Si profila un esordio in salita ripida per la Openjobmetis che si affaccia alla nuova Serie A, per la prima volta con alle spalle una proprietà quasi interamente straniera. I biancorossi di Matt Brase ripartono… dall’ultimo turno della passata stagione, ovvero ospitando a Masnago (ore 19,30) il Banco Sardegna Sassari.

Una avversaria tra le più complicate da affrontare per Ferrero e compagni: la Dinamo ha subito mostrato le proprie qualità raggiungendo la finale di Supercoppa Italiana (KO Tortona in semi) e perdendo il trofeo di un soffio contro la Virtus Bologna, 69-72, dopo essere stata in vantaggio anche nei minuti conclusivi. La squadra di Bucchi appare completa e potente e ha un punto di forza proprio laddove la Openjobmetis appare più scoperta, ovvero il settore lunghi,

Il lituano Eimantas Bendzius in posizione di ala forte e il pivot americano Chinanu Onuaku formano un’accoppiata che unisce, a chili e centimetri, anche tanta qualità. Il lungo di origini nigeriane è una sorta di “Bud Spencer”: magari non rapidissimo, ma quando occupa la posizione diventa spesso insormontabile. Fa sorridere, con il suo modo di tirare i liberi dal basso, ma è anche efficace e con Tortona ha deciso il match sparando una stoppata a fil di sirena a Christon, play piemontese.

La OJM, come si sa, ha una filosofia opposta e dovrà subito metterla in pratica per attaccare Onuaku, Bendzius oppure l’altro pivottone Diop: farli correre, con Owens, Caruso e Reyes alla ricerca costante della velocità, della transizione, del contropiede per non permettere ai lunghi avversari di schierare le linee di difesa. E a protezione del cesto biancorosso serviranno tanta attenzione e aiuti reciprochi, altrimenti si rischia di essere sforacchiati a ripetizione.

Anche perché il Banco è ben fornito anche nel reparto esterni tra l’ottimo play Robinson, la guardia Kruslin, il talentuoso Dowe e l’esperto Stefano Gentile che proprio in Supercoppa è uscito dolorante alla schiena. Vedremo se e quanto giocherà: senza di lui con la Virtus, la Dinamo ha perso quota. Resta Jamal Jones, passato da Verona e poi andato in Grecia e Turchia: potrebbe diventare il vero punto d’equilibrio tra esterni e interni.

SENZA LIBRO – Per il proprio esordio italiano, coach Brase dovrà fare a meno di Matteo Librizzi: il giovane play si era infortunato dopo essere stato travolto dopo una schiacciata di Owens al torneo di Parma. Nulla di grave, dopo lo spavento iniziale, ma andrà rivalutato tra altri dieci giorni prima di poter tornare in campo. Il suo infortunio è il primo ufficiale del campionato biancorosso. Per il resto il giovane coach stelle e strisce ha annunciato di rispettare gli avversari ma di pensare prima di tutto al gioco della sua squadra. «Non abbiamo grandi indicazioni tattiche, vogliamo solo andare in campo e fare la nostra pallacanestro cercando di migliorare. Onuaku? Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche fisiche e tecniche, ma noi sappiamo chi siamo; non vince necessariamente chi ha la somma maggiore delle altezze dei giocatori». Insomma, un po’ di spavalderia che gli si può concedere, a patto che in campo le risposte siano buone.

QUATTROMILA? – La giornata della vigilia (sabato) è stata l’ultima a disposizione dei tifosi per sottoscrivere un abbonamento annuale. Al momento la società non ha comunicato alcun dato ufficiale ma la cifra finale potrebbe attestarsi intorno a quota duemila tessere. La speranza è che alla prima in casa possano arrivare i quattromila spettatori “standard” della Enerxenia Arena i cui botteghini saranno regolarmente aperti nell’ora che precede la palla a due con Sassari. Non ci sarà Ross Pelligra ma in sua rappresentanza arriverà Giovanni Caniglia.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il consueto liveblog, nel quale è possibile intervenire usando la chat associata ( chi legge da un computer la trova aperta a destra, chi è sullo smartphone trova un tasto “LIVE CHAT” in alto; per tornare sulla diretta basta cliccare sulla X). Il liveblog è offerto da Confident e sarà disponibile domani CLICCANDO QUI.

NB: abbiamo alcuni problemi tecnici causati dal gestore delle dirette; qualora non riuscissimo a risolverli avremo comunque una pagina live di riserva.