Prevenzione e cura: ciclo di incontri del Centro Beccaria insieme a UnipolSai

Un ciclo di incontri sulla salute e sugli stili di vita che ci permettono di condurre una vita più serena. È l’intento dei “Medical Events” organizzati dal Centro Polispecialistico Beccaria insieme a IFC, Intermediazioni, finanziarie Assicurative e Consulenze. Tutti gli appuntamenti si terranno a Varese, nella centralissima sede di UnipolSai in piazza Monte Grappa 12.

Il primo appuntamento si svolgerà martedì 11 ottobre e avrà al centro la “medicina e prevenzione”. La relazione sarà tenuta dalla dottoressa Lara Mussi, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina generale. L’intervento metterà al centro la complessità del corpo umano, l’importanza della prevenzione e il ruolo che giocano gli esami diagnostici per avere sempre sotto controllo la propria salute e come diagnosi precoce fondamentale, spesso, per risolvere positivamente le patologie. La conferenza, a cui si accede solo su invito, avrà inizio alle 18.30 con la fase di accoglienza e dalle 19 si terrà la presentazione da parte della dottoressa Mussi.

La seconda serata, che avrà il medesimo programma dalle 18.30 con l’accoglienza e dalle 19.00 con l’intervento, vedrà ospite lo specialista professor Serati che approfondirà il tema della prevenzione della donna.

Il 27 ottobre, invece, la Dottoressa Cataldo affronterà il tema della prevenzione cardiovascolare mentre l’ultimo appuntamento, che sarà il 10 novembre, verrà fatto u approfondimento su “prevenzione e nutrizione “ con il dottor Calegari.

A tutti gli eventi si potrà partecipare solo su invito.