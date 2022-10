Primo allenamento a Mozzate per il Como

Giornata storica quella di martedì 4 ottobre per Mozzate e per il Calcio Como 1907. La prima squadra del club lariano, infatti, ha potuto svolgere il primo allenamento nella struttura mozzatese (foto dal profilo Facebook del Calcio Como 1907).

«L’atmosfera è stata elettrizzante, i giocatori sono entrati nel nuovo campo d’allenamento con la voglia di mettersi subito al lavoro e si sono subito ambientati in quella che sarà la loro nuova casa. Ora abbiamo due campi da calcio, un’area di riscaldamento e di allenamento per i portieri, una palestra e tutto ciò che serve per allenarsi al meglio», compare su un post sulla pagina ufficiale della società che milita in serie B e viaggia nei bassifondi della classifica, nonostante investimenti e programmazione di una proprietà ricca e proiettata al futuro come quella dei fratelli Hartono, indonesiani, che hanno acquistato il Como tre anni fa accogliendo nell’organigramma societario ex campioni del calibro di Thierry Henry, Dennis Wise (CEO della società) e Cesc Fabregas, ancora in campo per aiutare la squadra guidata da Moreno Longo.

Il centro di viale Libertà a Mozzate è stato aggiudicato all’asta al Calcio Como nel giugno 2021 e ha formalizzato l’acquisto lo scorso novembre 2021. Importante la cifra investita (intorno al milione di euro) e importanti i lavori messi in campo per fare il quartier generale degli azzurri.

La struttura si estende su un’area di circa 35mila metri quadrati e al momento dell’acquisizione era composta da due campi da calcio a 11, un campo a 7, una pista d’atletica, una palestra, gli spogliatoi, un bar/ristorante e degli uffici. Il Como ha cominciato a lavorare per sviluppare e rinnovare sia i campi sportivi che le strutture adiacenti in modo da permettere al club di dotarsi di un centro di proprietà all’avanguardia.

La prima squadra ha cominciato a calcare il terreno di gioco di Mozzate quindi, mentre i lavori proseguono: entro Natale la società spera di poter portare tutte le formazioni giovanili ad allenarsi e a giocare nel centro di mozzatese, dove al termine della ristrutturazione sorgeranno tre campi, uno in erba sintetica con tribuna, un campo a 11 in erba naturale e un altro campo più piccolo in erba naturale. La struttura avrà anche palestre e spazi coperti dove fare allenamento ed ospitare i ragazzi più giovani.