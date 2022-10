Processo per corruzione a Induno Olona, si va verso la riunione dei procedimenti

Il procedimento penale che vede alla sbarra due dei tre arrestati per la sospetta corruzione a Induno Olona dopo la fine delle indagini della Guardia di Finanza risalenti a tre anni fa potrebbe arricchirsi di altri due imputati.

Lo ha richiesto il pubblico ministero titolare delle indagini, Massimo Politi che ha richiesto al Collegio la riunione dei procedimenti. Si tratta tecnicamente di una “connessione oggettiva” con le altre die posizioni contestate. Ora è stata fissata una prossima udienza “filtro” per il prossimo 13 ottobre.

Nel novembre 2011 due imprenditori e un geometra del settore manutenzione di Induno Olona vennero arrestati dalle Fiamme Gialle per tangenti, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (due in carcere e una ai domiciliari) emessa dal Gip di Varese.

Un’inchiesta nella quale vennero impiegate videocamere e intercettazioni telefoniche e dove finirono indagate 26 persone ed eseguite 44 perquisizioni.