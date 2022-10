Il quartiere di Cedrate celebra il 4 novembre e i Caduti

È una tradizione tenuta viva da cento anni: come ogni anno a Cedrate si commemora la data del 4 novembre, fine della Prima Guerra Mondiale e festa dell’unità nazionale.

Cedrate è oggi un quartiere di Gallarate, ma ha mantenuto un momento di celebrazione al locale monumento ai Caduti, un momento distinto dalle parallele celebrazioni cittadine. Caso unico in città, visto che negli altri quartieri che un tempo erano paesi autonomi non sono più previste celebrazioni .

A Cedrate la celebrazione si tiene all’Area monumentale di Via Monte Santo, dove si trova appunto la pietra che ricorda i tanti cedratesi caduti nella “Grande guerra”.

La celebrazione di venerdì 4 novembre 2022 si apre con la Santa Messa a San Paolo, la parrocchiale di Sciarè. Da lì si andrà poi in via Monte Santo. Sono previsti poi momenti di omaggio alla targa dei partigiani Giancarlo Praderio, Ermenegildo Bergo e Pasquale Gaspari (morti nella Resistenza, considerata qui come momento conclusivo della lotta per l’indipendenza dallo stranieri) e alla lapide presso la cooperativa di consumo di via Arconti, il “circolone”.



Organizzano Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Cedrate, con il comitato Insieme per Cedrate.