Ribaltamento nella notte in A-8, code fra Castellanza e Busto Arsizio

È di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in A-8 fra Castellanza e Busto Arsizio lunedì mattina attorno alle 4. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un ribaltamento che ha causato code in direzione Varese e pesanti rallentamenti.

Sul posto vigili del fuoco di Varese, Polstrada e numerosi mezzi del soccorso sanitario. In tutto i feriti sono 6: si tratta di due donne di 27 e 40 anni, una ragazza di 16 e tre uomini di 19, 35, e 58 anni, alcuni trattati in codice giallo, a quanto pare le condizioni peggiori causate dallo schianto.

Ad aggravare la situazione attorno alle 5 un secondo incidente, pare senza feriti, in direzione Minalo poco più a sud del primo sinistro (immagine di repertorio).