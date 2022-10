Ringiovanire di 10 anni in 12 mesi? A Busto Arsizio si può, grazie a Marco Post

E’ nata una nuova era della bellezza grazie alla rete di centri antiage senza bisturi che dal 2019 è presente anche a Busto Arsizio, in via Gaeta 6. Abbiamo fatto una chiacchierata con la titolare Giusy Campo che, insieme alle sue Antiage Specialist, gestisce il centro Marco Post di Busto Arsizio.

Da quanto tempo ti occupi di estetica?

«Da oltre 30 anni e non ho mai smesso di aggiornarmi e ricercare per le mie clienti i metodi più efficaci per dare risultati sul ringiovanimento di viso e corpo. Io e il mio team vi accompagneremo lungo tutto il percorso anti-age Marco Post. Il nostro unico obiettivo è quello di farvi ringiovanire, perdendo taglie, centimetri e cellulite ma senza svuotare i tessuti, illuminando e tonificando il viso, senza formule “miracolose” o bisturi».

Che cos’è per te l’anti-age?

«Per me l’anti-age è un concetto estremamente pratico: mantenere e prolungare la giovinezza significa avere una pelle luminosa e tonica che dimostra meno anni di quelli “anagrafici” e, contemporaneamente, essere a proprio agio in un corpo senza chili in eccesso, in forma e senza cellulite».

Cosa distingue un centro antiage Marco Post da un classico centro estetico?

«Il metodo Marco Post è stato ideato per chi vuole intervenire in modo naturale, senza bisturi, sul benessere e la bellezza del proprio viso e corpo. Marco Post non va a migliorare semplicemente “l’inestetismo” come accadrebbe in un qualsiasi centro estetico. Non va a “togliere il difetto in modo invasivo” come la medicina estetica. Il nostro obiettivo è modificare in modo duraturo gli inestetismi di viso e corpo».

Da chi è stato creato il metodo Marco Post?

«Il metodo Marco Post è stato ideato e studiato per oltre 15 anni dai fondatori Marco Postiglione e Cristina Bortolussi. Insieme al comitato scientifico interno (composto da medici, nutrizionisti, personal trainer e Antiage Specialist) hanno messo a punto un metodo innovativo in grado di far tornare indietro nel tempo la tua età biologica, grazie al ricondizionamento del DNA, andando a lavorare sull’epigenetica, attraverso i trattamenti e lo stile di vita».

Come si può accedere al mondo Marco Post?

«Innanzitutto partendo da una consulenza personalizzata, dove le nostre anti-age specialist analizzeranno il tuo stile di vita e lo stato della tua pelle, per capire l’origine degli inestetismi e studiare un’azione su misura per te. Ed è qui che nasce il nostro trattamento di punta: il Beauty Reset. È il trattamento “a gravità zero” detossinante e rigenerante, per liberare il corpo dalle tensioni muscolari e portarlo al punto migliore per iniziare il tuo ringiovanimento. Non è una semplice seduta, ma un vero e proprio percorso di risveglio, grazie alla sinergia di più trattamenti anti-age in uno, calibrati sulla singola persona».

Il team di Marco Post Busto Arsizio

Dove si svolge questo trattamento?

«Il Beauty Reset, come tutti i trattamenti del metodo Marco Post, si svolge sull’esclusivo lettino brevettato Linfodrenabed®. Al suo interno contiene degli speciali pressori che, secondo una sequenza calibrata su ogni cliente, si alzano e abbassano, favorendo lo sblocco delle tensioni muscolari. Il Linfodrenabed® ha l’obiettivo di accelerare e amplificare all’ennesima potenza tutti i trattamenti Marco Post, proprio perchè va a sbloccare la linfa, causata da tensioni muscolari e posture “viziate”. Crea un’espansione della cassa toracica, allunga i muscoli come il diaframma, il pavimento pelvico, favorendo in modo incredibile il ritorno linfatico».

E dopo il Beauty Reset?

«Una volta compreso il tuo obiettivo, fatto il punto zero della situazione e una volta visto come reagisce il corpo, possiamo determinare qual è il percorso più adatto a te, in base alle tue esigenze».

Come si possono avere risultati duraturi nel tempo?

Per fare in modo che si abbiano dei risultati duraturi nel tempo e per far risaltare la bellezza naturale abbiamo bisogno di 6 Pilastri fondamentali che lavorano in sinergia:

1. Consulenza antiage personalizzata per approfondire e individuare le vere cause all’origine degli inestetismi e dell’invecchiamento precoce;

2. Trattamenti dove andiamo a lavorare il viso e il corpo in sinergia sul Linfodrenabed® favorendo un equilibrio posturale e linfatico;

3. Educazione alimentare, per imparare a nutrirsi in modo più funzionale al proprio percorso di ringiovanimento grazie a ricette semplici, veloci e adatte a tutta la famiglia;

4. Allenamento antiage per aiutare il corpo a ringiovanire dall’interno con la stimolazione metabolica, resistenza muscolare e riattivazione della circolazione;

5. Prodotti cosmetici high tech per intensificare la Beauty Routine e l’azione dei percorsi Marco Post;

6. Beauty Brushing, l’antica tecnica della spazzolatura a secco per viso e corpo che detossina la pelle, migliora la microcircolazione e stimola la rigenerazione cellulare

Come possono trovarvi?

«Invitiamo i lettori a venirci a trovare nel nostro centro a Busto Arsizio in via Gaeta 6, per provare il Beauty Reset, il primo appuntamento total body che vi permetterà di entrare nel mondo Marco Post e che sarà l’inizio di un nuovo stile di vita su misura per il vostro corpo. Cliccando su www.marcopostbustoarsizio.com e compilando il nostro form verrai ricontattata/o per fissare il tuo primo appuntamento antiage senza bisturi. Vi aspettiamo».