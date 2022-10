Riparte la cultura nel bosco degli Amici della biblioteca di Samarate

Con l’inizio dell’anno scolastico riparte anche il progetto la Cultura nel bosco dell’associazione ambietnale-culturale Amici della biblioteca di Samarate, che da anni collabora con le scuole del territorio.

Giovedì 6 ottobre, alle 20.45 in biblioteca comunale (via Borsi), verranno presnetati il progetto Cultura nel bosco 2023-2027 e Pollicino (per le scuole secondarie).

Tra ottobre e novembre partirà la piantumazione nei boschi di Samarate con le classi delle primarie di San Macario, di Samarate e di Verghera.

Gli altri eventi

Domenica 6 novembre ci sarà la giornata ecologica per pulire i boschi di Samarate insieme al gruppo di volontari Parte tutto da noi. Domenica 20 novembre, invece, sarà il momento della piantumazione con i bambini della scuola materna, che l’anno scorso scorso, a Natale, avevano ricevuto con il compito di accudirla fino alla festa degli alberi. Che è lunedì 21 novembre e sarà festeggiata con la messa a dimora di due piante nella scuola primaria Don Cozzi di San Macario.