Siluro da 35 chilogrammi pescato nel Bardello: la cattura raccontata dal giovane Lorenzo

Una cattura davvero da brividi, di quelle da ricordare per tutta la vita. Il giovane Lorenzo, insieme al papà Gianluca, ha pescato un pesce siluro da 35 chilogrammi.

A raccontare l’impresa è lo stesso Lorenzo, residente a Leggiuno: «L’altra sera, il 18 ottobre, nei pressi della foce del fiume Bardello che entra nel Lago Maggiore, insieme a mio papà abbiamo pescato uno splendido esemplare di pesce siluro. La cattura è avvenuto con un artificiale piombato: ho avuto la fortuna di agganciare il pesce, che pesa 35.5 kg per una lunghezza di 155 centimetri. È stato un combattimento intenso, ma avendo anche una buona attrezzatura e un filo trecciato molto grosso, durato 25/30 minuti. Appena il siluro si è stancato e sono riuscito a portarlo a riva, ho passato la canna a mio padre e sono entrato in acqua fino all’addome, poi l’abbiamo tirato fuori dall’acqua di peso».

«Ho catturato molti esemplari di siluri nei pressi del fiume Bardello, ma uno così non mi era mai capitato! Amo la pesca, mi piace molto come passatempo e credo che non abbandonerà mai questa passione». Tornati a casa, Lorenzo e Gianluca hanno potuto poi gustare le polpette di siluro cucinate dal nonno, una specialità di cui vanno ghiotti.