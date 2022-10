Tre auto incendiate nella notte tra mercoledì e giovedì a Varese

Auto incendiate nella notte tra mercoledì e giovedì tra Via Tonale e Largo Gigli a Varese. Due automobili e un furgone sono andati a fuoco nella zona del centro cittadino. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con diverse squadre, spegnendo le fiamme così da evitare che potessero propagarsi alle altre auto, oltre a mettere in sicurezza l’area. Accorse anche le auto della Squadra Volante della Questura, le indagini sono in corso, ma secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un atto doloso.

Sempre nella notte di mercoledì è stato segnalato anche un incendio a dei sacchi di plastica, in via Cimarosa, vicino alla Basilica di San Vittore. Episodi che ricordano, gli incendi ai cassonetti dell’immondizia avvenuti tempo fa.