Tre incidenti in un’ora tra auto e moto a Cairate e Dumenza

Tre incidenti che hanno coinvolto motociclisti in poco più di un’ora. I soccorritori del 118 tra le 17 e le 18 sono intervenuti due volte a Cairate e una a Dumenza.

La prima richiesta di intervento è arrivata alla centrale della Soreu dei Laghi alle 17.02 : uno scontro tra una vettura e una moto era da poco avvenuto in via dei Roncacci. Sul posto, sono intervenute due ambulanze ma solo un uomo di 38 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. I rilievi per stabilire la dinamica affidati ai carabinieri di Busto Arsizio.

Circa tre quarti d’ora dopo, alle 17.44, nuovo intervento del 118 a Runo di Dumenza in via Fiume 3, un incidente tra una motocicletta e una macchina ha visto un ferito, un ragazzo di 17 anni. Sul posto sono arrivati l’automedica e l’ambulanza da Luino che hanno trasportato il minorenne in codice giallo al ia Luvini di Cittiglio. La ricostruzione della dinamica sarà effettuata dai carabinieri di Luino.

Alle 18.06 nuovo scontro, sempre auto moto ancora a Cairate e sempre in via dei Roncacci. Ad avere la peggio un uomo di 40 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Tradate. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco da Cairate.