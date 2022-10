Il Varese inciampa di nuovo: l’Arconatese passa 3-1 al “Franco Ossola”

Doveva essere una partita per ripartire e invece il Varese ripiomba in una sconfitta pesante e che fa crollare ancora una volta il morale in casa biancorossa. Termina 3-1 al “Franco Ossola” per l’Arconatese, che dimostra tutta la sua solidità concedendo pochissimo ai biancorossi e colpendo nei momenti giusti. La gara viene aperta al 10′ dal colpo di testa di Bianchi su azione d’angolo. I biancorossi reagiscono grazie con la rete di Ferrario – grazie all’assist di Pastore – ma nella ripresa anziché uscire con personalità, lasciano campo agli avversari. Il palo di Silvano dopo pochi secondi è uno squillo che diventa campanello d’allarme al 32′ quando Medici di testa sigla il 2-1 su cross di Ferrandino. Nel finale, dopo l’espulsione di Pinto al 39′ – esordio da dimenticare per il 2003 tesserato in settimana – al 6′ di recupero, il buco di Battistella lascia campo a Silvano che chiude la gara sul 3-1.

Un altro duro colpo per i biancorossi che anziché sfruttare il fattore campo per recuperare, rimettono in luce tutte le debolezze che ne hanno caratterizzato questo inizio di stagione. Quarta sconfitta stagionale su nove gare di campionato e seconda a Masnago. Numeri che, impietosamente, relegano il Varese ancora nelle zone basse della classifica, a quota 9. Ora martedì ci sarà l’impegno di Coppa Italia in casa della Varesina, dove servirà una riscossa non solo per oggi, ma pensando anche alla gara di campionato tre settimane fa, il pesante 4-1 che fece volare le fenici. Sorride invece l’Arconatese che con questi tre punti agguanta momentaneamente al primo posto il Lumezzane a quota

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la vittoria di Desenzano, il Varese – anche oggi in completo verde, sperando che torni presto il biancorosso – vuole dare continuità per risalire la classifica ma al “Franco Ossola” arriva l’Arconatese seconda in classifica e capace di essere un ospite davvero scomodo. Mister Luciano De Paola conferma il 4-3-3 che ha ottenuto i tre punti sul lago di Garda con una difesa rocciosa con Premoli e Parpinel terzini inediti, Gazo in mezzo al campo con Disabato regista e in attacco si rivede Ferrario con il 2004 Scarpa e l’ex Pastore. Per gli oroblu di mister Giovanni Livieri il modulo è 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Chessa e Silvano, mentre il difensore varesino Francesco Luoni parte dalla panchina. Da sottolineare, ancora una volta, il pessimo stato del terreno di gioco.

PRIMO TEMPO

Primi minuti equilibrati ma al primo tiro in porta l’Arconatese passa in vantaggio: al 10′ su azione d’angolo Bianchi trova lo spazio nel cuore dell’area per l’incornata vincente che vale l’1-0 ospite. Gli ospiti giocano un po’ con il cronometro e il ritmo della gara non si alza. Il Varese prova a mettere in moto la vivacità di Scarpa ma l’Arconatese non concede nulla. Il Varese però è ordinato e al 31′ trova il pari: lancio lungo per Pastore che con uno stop di petto fa fuori Robbiati, entra in area e serve Ferrario, che a porta vuota mette in rete l’1-1. Nel finale di tempo succede poco, e dopo un recupero allungato – Giovane ha la peggio dopo un contrasto aereo e deve lasciare il campo a Medici per un taglio al labbro – all’intervallo il risultato è in parità.

SECONDO TEMPO

Inizia con un brivido il secondo tempo del Varese: Ronzoni da sinistra mette in mezzo dove Silvano da posizione ravvicinata colpisce il palo. La palla arriva a Chessa che calcia trovando però Parpinel sulla traiettoria e poi Menegazzo conclude alto. Una grande occasione che spaventa il Varese, che ci mette un po’ a riprendere campo e a riproporsi in avanti. Al 15′ Ferrario recupera palla su bianchi in zona avanzata, Pastore si inserisce bene e mette in mezzo un pallone insidioso sul quale però Scarpa è in ritardo. Due minuti più tardi è Disabato a imbeccare Pastore, che calcia con il sinistro ma una deviazione fa terminare il tiro sull’esterno della rete. I due mister cambiano qualcosa: De Paola inserisce Pinto e Battistella per Scarpa e Bigini mentre Livieri lancia Ferrandino, che al 32′ è autore della giocata che porta al nuovo vantaggio ospite. Lancio sulla destra, stop e cross sul secondo palo dove arriva in corsa Silvano che di testa sigla il 2-1. La gara per i biancorossi peggiora al 39′ quando Pinto entra in maniera scoordinata e con la gamba alta su Fall e si becca l’espulsione diretta, lasciando i suoi in 10. Nel finale i biancorossi ci provano timidamente, ma nel recupero il passivo si fa ancora più pesante quando Battistella buca a centrocampo un rinvio lasciando campo libero a Silvano che batte Moleri in uscita chiudendo la sfida sul 3-1.

TABELLINO

VARESE – ARCONATESE 1-3 (1-1)

Marcatori: 10′ pt Bianchi (A), 31′ pt Ferrario (V), 32′ st Medici (A), 51′ st Silvano (A)

VARESE (4-3-3): Moleri; Premoli, Monticone, Mapelli, Parpinel (22′ st Marcaletti); Bigini (26′ st Pinto), Disabato (34′ st Piraccini), Gazo (41′ st Malinverno); Scarpa (26′ Battistella), Ferrario, Pastore. A disposizione: Priori, Cappai, Foschiani, Truosolo. All.: De Paola.

ARCONATESE (3-5-2): Cordaro; Robbiati, Bianchi, Giovane (49′ st Medici); Marcone (47′ st Luoni), Ientile (30′ st Fall), Vecchierelli, Ronzoni (41′ st Silvestro), Menegazzo; Silvano, Chessa (30′ st Ferrandino). A disposizione: Colnago, Fall, Siano, Mira, Ferla. All.: Livieri.

Arbitro: Giordani di Aprilia (Caldarola e Gennuso).

Corner: 2-3. Ammoniti: Disabato, De Paola (allenatore), Mapelli per il Varese; Giovane, Ientile, Livieri (allenatore), Chessa, Robbiati per l’Arconatese. Espulso: al 39′ st Pinto (V). Recupero: 4’ + 6′.

Note: giornata serena e mite, terreno in cattive condizioni.

SERIE D GIRONE B – IX GIORNATA

Sabato 29 ottobre: Sporting Franciacorta – Varesina 1-1; Varese – Arconatese 1-3.

Domenica 30 ottobre: Alcione – Casatese; Brusaporto – Sona; Caronnese – Villa Valle; Folgore Caratese – Desenzano; Lumezzane – Real Calepina; Ponte San Pietro – Breno; Virtus CBG – Seregno.

CLASSIFICA: Lumezzane, Arconatese* 19; Varesina* 17; Brusaporto, Villa Valle, Sporting Franciacorta* 14; Alcione, Casatese 13; Seregno, Virtus CBG 12; Ponte San Pietro, Varese* 9; Desenzano, Real Calepina 8; Fologore Caratese 7; Caronnese 6; Sona 4; Breno 3.

*una partita in più