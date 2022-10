Varese ko, mister De Paola: “Alla prima difficoltà la squadra si squaglia”

Il Varese incassa la quarta sconfitta in nove gare di campionato e al “Franco Ossola” viene messa a tappeto dall’Arconatese, che passa 3-1. Al termine della gara il commento di mister Luciano De Paola punta alla testa dei giocatori: «Sono convinto che questa squadra piano piano ne uscirà fuori. Stiamo facendo di tutto per migliorare la squadra, anche sotto l’aspetto della fisicità. Ma il problema è che alla prima difficoltà abbiamo troppa paura. Bisogna togliere la pesantezza dalla testa, è un lavoro che dobbiamo fare tutti assieme e fare il prima possibile i punti per raggiungere la salvezza. Effettivamente cerchiamo di lavorare su una difesa alta ma nel secondo tempo ci siamo spaventati dopo la loro traversa e siamo stati condizionati dalla paura. Io però sono pratico: cerchiamo di lavorare sulla testa perché in allenamento i ragazzi fanno molto bene e invece la domenica faticano».

«Il concetto che deve passare – prosegue il tecnico biancorosso – è questo: non siamo una squadra da primo posto ma neanche da retrocessione. Oggi abbiamo incontrato la seconda in classifica e ci ha messo in difficoltà. Noi non dobbiamo cercare riscatti, ma concentrarci sulla prestazione. In questo momento la squadra ha l’autostima sotto i piedi. I ragazzi devono continuare a stare tranquilli e lavorare perché sono sicuro che ne usciremo. Quando cadi nel baratro poi diventa difficile».