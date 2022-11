4 strumenti di progettazione da conoscere

I graphic designer non fanno tutte le loro magie da soli: sono aiutati da diversi strumenti molto utili per il loro lavoro. Senza di loro (e senza questi strumenti) non avremmo i grandi pezzi grafici che accompagnano i nostri prodotti o testi, su cui si basa il marketing digitale. Se siete grafici o redattori, date un’occhiata a questi quattro strumenti di progettazione che dovreste conoscere. Vi assicuriamo che con loro sarete in grado di svolgere il vostro lavoro al meglio.

Quali sono i migliori strumenti di progettazione?

Pixlr Suite

Pixlr Suite è una suite creativa online che comprende molti strumenti utili, la maggior parte dei quali gratuiti con una versione premium per chi è più interessato alla progettazione e all’editing grafico. È dotato di Pixlr E (un editor video molto avanzato), Pixlr X (uno strumento di progettazione con modelli, sovrapposizioni e altri elementi utili), Photomash Studio (uno studio fotografico con un solo clic per rimuovere gli sfondi, migliorare le foto, aggiungere elementi grafici o creare un design da zero), Remove BG (per rimuovere facilmente lo sfondo da una foto) e Batch Editor (che consente di modificare più foto contemporaneamente).

Questo hub creativo è tutto ciò che un designer sta cercando: buono, vario e con un’ampia versione gratuita.

Cogliamo ora l’occasione per illustrarvi i principali vantaggi di ciascuno dei suoi componenti:

Pixlr E: editor fotografico avanzato (equivalente a un Photoshop online) Ampia gamma di strumenti di progettazione (strumenti di disegno, strumenti di ritaglio/ridimensionamento, filtri, ecc.) Strumento perfetto per la progettazione grafica e il fotoritocco, da un livello intermedio a uno professionale Creazione di brevi animazioni con lo strumento Animazione

editor fotografico avanzato (equivalente a un Photoshop online) Pixlr X: strumento di progettazione espresso con una libreria di modelli, elementi, sovrapposizioni e molto altro ancora. Modifica facile e veloce in pochi clic Centinaia di modelli di design per social media, poster e contenuti commerciali

strumento di progettazione espresso con una libreria di modelli, elementi, sovrapposizioni e molto altro ancora. Photomash Studio: Uno studio fotografico professionale con un solo clic direttamente nel vostro browser Creare immagini di profilo, immagini di prodotti e contenuti commerciali di tendenza in pochi clic

Uno studio fotografico professionale con un solo clic direttamente nel vostro browser Remove Bg: Rimozione automatica dello sfondo AI Rimuove gli sfondi con un solo clic

Rimozione automatica dello sfondo AI Batch Editor: strumento di editing fotografico di massa per modificare istantaneamente centinaia di foto in UN’UNICA VOLTA! Ritocca centinaia di foto in un unico lotto con oltre 20 strumenti ed effetti diversi.

strumento di editing fotografico di massa per modificare istantaneamente centinaia di foto in UN’UNICA VOLTA!

Adobe

Questa suite creativa è una delle più conosciute nel settore grazie ai tradizionali Adobe Photoshop CC e Adobe Illustrator. Il primo si vanta di poter fare 1001 cose, come ottimizzare le fotografie, creare illustrazioni (2D E 3D) e realizzare e modificare video.

Adobe Illustrator, invece, viene utilizzato maggiormente per la creazione di loghi. Viene utilizzato anche per disegnare, realizzare tipografie o illustrazioni, grazie al suo sistema di vettorializzazione.

CorelDRAW

Questa applicazione è un vero e proprio classico, dal momento che è stata lanciata nel 1989. È dedicato alla progettazione vettoriale e nello stesso luogo è possibile trovare il layout di pagine per la stampa, il disegno, la pubblicazione sul web, tra gli altri. La sua ultima versione (2021) ha una modalità di disegno prospettico, con la quale è possibile disegnare in prospettiva a 1, 2 o 3 punti e spostarlo senza perderlo, il supporto per il formato di file HEIF e la visualizzazione multipagina, per gestire un grande progetto alla volta.

Canva

Questo sito web è ampiamente utilizzato sia da designer che da non designer che necessitano di progettazione grafica. La sua popolarità è forse dovuta alla facilità d’uso (con un design molto intuitivo) e al numero di modelli predefiniti disponibili (oltre 60 milioni di foto e 5 milioni di grafiche, font e vettori).

È stato lanciato nel 2012 da Melanie Perkins come sito web per facilitare la creazione di poster, disegni e brochure, ma è cresciuto rapidamente ed è stato adottato anche dai designer. Nel 2015 è stato rilasciato Canva for Work, con un focus sulle aziende di marketing.

Ogni grafico è diverso e ha strumenti che considera i suoi preferiti. Per scoprire il vostro, non dovete far altro che provare a progettare con uno di questi. Creiamo!