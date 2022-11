Addio all’ex sindaco e medico Silvio Borgese, in lutto le comunità di Cittiglio e Brenta

Si è spento in ospedale all’età di 68 anni Silvio Borgese, ex sindaco di Brenta e medico. Lo scorso 2 novembre aveva accusato un grave malore di ritorno da una visita mentre era al cancello della sua abitazione di Cittiglio: era stato notato da un passante che ha subito allertato i soccorsi che sono intervenuti con elicottero sanitario che l’ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Como dove è rimasto per alcuni giorni in coma.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Cittiglio e Brenta, dove Borgese aveva ricoperto gli incarichi amministrativi pubblici.

«Lascia un grande vuoto nel territorio e soprattutto un grande dolore per i tre figli e la moglie – racconta il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin -. L’amministrazione di Brenta parteciperà alle esequie con il gonfalone ufficiale e come sindaco indosserò la fascia per omaggiare l’importante figura di uomo che si è dedicato alla cura dei cittadini del nostro territorio».