Agenti di Varese impegnati nella formazione e in servizi mirati in città

Sono stati oltre 50 le donne e gli uomini della Polizia Locale varesina che hanno partecipato al momento formativo per la prevenzione ed il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nello stesso ambito, nel 2022 sono state già 600 le ore di servizio mirato alla prevenzione ed al contrasto dell’uso delle droghe in città.

Tutto questo si sta portando avanti anche grazie ad un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze mentre l’esperienza di formazione, con docenti specializzati della Squadra Mobile della Polizia di Stato, è stata messa a disposizione dal Questore di Varese, segno di una concreta sinergia e collaborazione istituzionale nell’importante lotta alla droga.

«I momenti di formazione sono importanti per il personale della Polizia locale, impegnato ogni giorno anche in attività di prevenzione ed il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti – ha detto l’assessore Raffaele Catalano – ma queste attività in particolare, sono un ulteriore segno della grande collaborazione che esiste tra le Forze dell’ordine e gli agenti della Polizia locale di Varese, fondamentale per il lavoro sulla sicurezza urbana».