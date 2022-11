Air Control Srl Besnate cerca personale da inserire in organico

Air Control srl di Besnate è un’azienda che opera nel settore della refrigerazione industriale da 25 anni, leader nella realizzazione di impianti speciali e camere test per il controllo delle temperature e dell’umidità.

Grazie a una forte cura del cliente e all’innovazione di prodotto, l’azienda è presente con i propri impianti sia sul mercato italiano che sui mercati esteri, annoverando una clientela molto prestigiosa.

Caratterizzata da un ambiente dinamico e innovativo, l’azienda sta crescendo ed è alla ricerca di figure proattive e con voglia di mettersi in gioco, da formare e da inserire all’interno della propria squadra.

Frigorista

Stiamo cercando un frigorista con esperienza da inserire nel nostro organico.

Si richiede

patentino frigorista

capacità nella saldatura ossiacetilenica

conoscenza della termoidraulica

conoscenze elettriche.

Disponibilità ad effettuare trasferte di breve periodo sia in Italia che all’estero.

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate (Va)

Progettista elettrico

Ricerchiamo un progettista elettrico da inserire all’interno dell’ufficio tecnico.

La figura dovrà occuparsi di:

Progettazione elettrica di macchinari e impianti industriali;

Utilizzo del CAD elettrico (SPAC);

Interfaccia con i colleghi per tematiche legate alla parte elettrica;

Interfaccia con produzione nelle varie fasi di realizzazione del prodotto;

Requisiti professionali

Diploma come perito elettronico, elettrotecnico o laurea breve in ingegneria elettrica o elettronica

Esperienza pregressa svolta come progettista elettrico presso aziende di impiantistica

Ottima conoscenza di CAD Elettrico

Capacità nella programmazione PLC

Buona conoscenza della lingua inglese

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate (Va)

Disegnatore meccanico

Ricerchiamo un disegnatore meccanico con esperienza di almeno 5 anni nel disegno meccanico 2D e 3D da inserire nel nostro organico.

È richiesta la conoscenza del programma INVENTOR ed esperienza sulla lavorazione delle lamiere e sul piping.

Responsabilità e doveri: Il candidato dovrà occuparsi della progettazione di nuovi macchinari e consolidamento dei macchinari esistenti.

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate (Va)

Tubista saldatore

Per ampliamento del nostro organico cerchiamo un tubista/saldatore

La persona dovrà avere un’esperienza di almeno 5 anni nel settore industriale. È richiesta conoscenza della saldatura TIG.

Disponibilità ad effettuare trasferte di breve periodo sia in Italia che all’estero.

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate (Va)

Tubista saldatore – apprendista

Per ampliamento del nostro organico cerchiamo una persona da inserire nel nostro staff per un apprendistato come tubista /saldatore.

La persona dovrà avere buone abilità manuali, conoscenza base delle attrezzature manuali ed elettroutensili.

Verrà affiancato nella nostra azienda a personale specializzato.

Disponibilità ad effettuare trasferte di breve periodo sia in Italia che all’estero.

Sede di lavoro: Besnate (Va)

Carpentiere assemblatore meccanico

Per ampliamento del nostro organico cerchiamo un carpentiere.

È richiesta conoscenza dell’utilizzo della piegatrice, trancia e punzonatrice.

La persona dovrà realizzare le carpenterie degli impianti utilizzando utensili per il taglio, deformazione, saldatura, che successivamente assemblerà.

Si richiedono

pregressa esperienza nella carpenteria leggera

ottime competenze nell’attività di assemblaggio e nell’utilizzo degli attrezzi da officina

buona conoscenza del disegno meccanico.

Contratto di lavoro: tempo pieno

Sede di lavoro: Besnate (Va)