Besnate festeggia il Natale con “Auguri in Piazza” il 14 e 15 dicembre

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Besnate e la Pro Loco, in collaborazione con i Borghi e le Associazioni del territorio, organizzano il tradizionale evento natalizio “Auguri in Piazza”, che si terrà il 14 e 15 dicembre 2024 in piazza Santa Maria del Castello.

Programma di Sabato 14 dicembre

14:00: Apertura degli stand gastronomici e del mercatino natalizio.

15:15: Canti natalizi dei bambini della scuola dell’infanzia.

16:00: Esibizione dei canti della scuola primaria.

16:30: Merenda per tutti i bambini.

16:45: Arrivo degli zampognari.

19:15: “Cena in Piazza” con polenta e bruscitt.

Programma di Domenica 15 dicembre

10:00: Apertura degli stand gastronomici e del mercatino.

10:30: Esibizione del Corpo Musicale “S. Eugenio”.

11:00: Esibizione dei Taglialegna.

14:00: Torneo di biliardino a coppie (calciobalilla).

14:15: Ritrovo per la “Biciclettata di Babbo Natale”.

16:00: Nuova esibizione dei Taglialegna.

18:00: Chiusura della manifestazione.

Durante entrambe le giornate, Babbo Natale sarà presente per salutare i più piccoli e rendere magica l’atmosfera delle feste. L’evento rappresenta un momento di comunità e tradizione, dove grandi e piccini potranno godere di musica, canti e sapori tipici. Un’occasione imperdibile per scambiarsi gli auguri e vivere insieme la magia del Natale!