Al Verbania di Luino “Follia…omicida e il diritto di vivere”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’associazione GEA, con la sua presidente Avvocata Sisti, ha organizzato per domenica 27 novembre una conferenza nella quale diversi professionisti si relazioneranno con una ipotetica vittima di violenza, individuata nella persona della dott.ssa Laura Franzetti. L’incontro, che si terrà a Palazzo Verbania alle 18:00, sarà l’occasione per vedere in pratica cosa può succedere in un caso di questo tipo.

Interverranno il farmacista dottor Enrico Bianchi, il medico dottor Alfonso Urbani, la psicoterapeuta dottoressa Sabrina Sozzani e il legale dottoressa Barbara Urbani, coadiuvata dall’avvocato Furio Artoni.

A questi, seguiranno gli interventi del direttore di Luino Notizie Agostino Nicolo, che spiegherà come l’informazione solitamente tratta i casi delle vittime di violenza, e dell’associazione GEA che presenterà un possibile progetto di legge per la tutela delle vittime fragili.

«Lo scopo è quello di mostrare in termini molto pratici quale può essere la situazione e il percorso da seguire» fanno sapere gli organizzatori. Durante la conferenza, inoltre, verranno esposte le opere della pittrice, scenografa e scrittrice Fernanda Scillitani e della dottoressa Giulia Mantica.