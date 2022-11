Al via le asfaltature in via Manin a Varese

Da questa sera – lunedì 7 novembre – partiranno i lavori di asfaltatura in via Manin a Masnago. L’intervento si svolgerà in orario notturno, dalle ore 19.30 alle 6.00 del mattino, per non intralciare la viabilità durante il giorno, vista la presenza di scuole e servizi nella zona.

I lavori dureranno fino al 12 novembre e durante le operazioni notturne di asfaltatura sarà consentito il transito solo al trasporto pubblico e ai residenti diretti alle proprie abitazioni.