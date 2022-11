Anche il Mulino del Trotto rimarrà spento per questo Natale

Nelle notti invernali è uno dei punti più affascinanti e che meglio trasmette lo spirito natalizio. Il Mulino del Trotto, nel cuore della Valle del Lanza, nel comune di Solbiate con Cagno ma in mezzo tra Malnate e Cantello, quando viene acceso in prossimità del periodo di Natale diventa uno dei luoghi più ricercati – e fotografati – del nostro territorio.

A spiegare la scelta è Fabio Facetti, proprietario del Mulino e una delle Guardie Ecologiche del Parco Valle del Lanza. «La mia – spiega Facetti – è una scelta morale per la crisi energetica di questo periodo. Non mi sembrava il caso di accendere, pensando alle spese che le le famiglie che sono in difficoltà devono sostenere. Il comune di Solbiate con Cagno non spegnerà le luci, a differenza di Malnate, ma la mia non è una scelta politica, solo una decisione personale».