Auto si ribalta a Solbiate Arno: cinque ragazzi coinvolti

Tanto spavento ma, fortunatamente, conseguenze limitate per cinque ragazzi rimasti coinvolti nel ribaltamento della loro vettura. È accaduto attorno alle 17.30 a Solbiate Arno, lungo viale Europa. Per cause che andranno chiarite, il conducente ha perso il controllo della vettura.

I giovani, tre ragazzi di 17, 18 e 29 anni e due ragazze di 20 e 22, fortunatamente non hanno riportato ferite serie. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate.