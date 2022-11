Bandiere ucraine e lacrime per l’ultimo saluto di Bedero Valcuvia a Benjamin Galli

Bandiere ucraine e lacrime in piazza nel piccolo paese di Bedero Valcuvia per l’ultimo saluto a Benjamin Galli, il ragazzo di 27 anni morto in Ucraina nel settembre scorso. Presenti i famigliari, gli amici di sempre oltre alle autorità: il sindaco Paolo Galli, il console ucraino in Italia e molti conoscenti. “Era un ragazzo speciale” – ha ricordato la madre, presente al momento di saluto laico a cui ha partecipato tutta la comunità del piccolo paese.